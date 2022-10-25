Финансы: две трети россиян почти не пользуются наличными

Однако треть наших сограждан по-прежнему готовы брать в поездки за границу и карты, и наличные деньги.

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрахом». Выяснилось, что почти каждый четвертый россиянин в последние месяцы перешел на безналичные расчеты и стал реже пользоваться наличными деньгами. А 41% и вовсе рассказывают, что почти не пользовались наличными раньше и продолжают мало пользоваться сейчас.

Среди причин, которые повлияли на их отношение к наличным деньгам в последнее время, чаще всего респонденты называли общую неопределенность в стране и мире (45%), уход из России международных платежных систем (14%), личные риски и бытовую ситуацию.

Одни из факторов, почему люди предпочитают банковские карты наличным – это скорость расчетов и безопасность. А вот отношение россиян к расчетам с помощью криптовалюты остается скептическим: лишь 1% опрошенных сообщили, что имеют опыт таких расчетов или однозначно готовы попробовать. Более лояльны в данном отношении жители Северного Кавказа, что касается убежденных противников криптовалюты – больше всего их на Урале.