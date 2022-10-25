В Липецке водитель Тойоты сбил 5-летнего ребенка и скрылся

В Липецке сбили 5-летнюю девочку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 24 октября в Липецке сбили 5-летнего ребенка. Неизвестный водитель Тойоты наехал на девочку на улице Катукова около 6 часов утра и скрылся. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, автоинспекторы разыскали злодея по горячим следам. Им оказался 75-летний мужчина.

В тот же день в селе Измалково на улице Советская столкнулись ГАЗ и Дэу. В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка иномарки. Ее с травмами отвезли в больницу.

Всего за сутки инспекторы ДПС выявили 1 670 нарушений Правил дорожного движения. 7 водителей сели за руль пьяными - их привлекли к административной ответственности. Еще 69 человек не пристегнулись. Автомобилисты 1 354 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.