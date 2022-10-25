Липецкие волейболистки упустили победу в Краснодаре

«Липецк» с одним баллом в активе идет на предпоследнем 13-м месте. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Волейбольный клуб «Липецк» в рамках 5-го тура регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд в Суперлиге гостил в Краснодаре. После серии из четырех поражений с общим счетом 0:12 наши спортсменки едва не одержали победу.

В первой партии липчанки легко взяли верх - 25:15. Уступив во второй (21:25), они вновь повели в счете – 25:22. Краснодарские девушки смогли и во второй раз выправить ситуацию - 25:18. И на тай-брейке успех сопутствовал хозяйкам паркета – 15:13. Итог – 3:2 в пользу «Динамо». Лучшей в составе «Липецка» стала Ангелина Дементьева. Набрав 30 очков, она попала в символическую сборную тура по версии Всероссийской федерации волейбола.

- Это мой лучший результат в карьере, - призналась после окончания матча в интервью «КП» Ангелина Дементьева.

Символическая сборная 5-го тура женской Суперлиги. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

После пяти туров с 15-ю очками лидирует саратовский «Протон». Следом располагаются – московское «Динамо» (14) и казанское «Динамо-Ак Барс» (12). «Липецк» с одним баллом в активе идет на предпоследнем 13-м месте.

Теперь 6 ноября в 6-м туре наши девушки сыграют дома с челябинским «Динамо-Метар» (шестое место, девять очков). Начало встречи в 17:00.