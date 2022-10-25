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Общество25 октября 2022 8:55

Автовокзал в Липецке оцепили из-за плановых учений

К зданию на проспекте Победы стянулись экстренные службы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке оцепили автовокзал

В Липецке оцепили автовокзал

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 25 октября в Липецке оцепили автовокзал на проспекте Победы. К зданию стянулись экстренные службы: пожарные машины, полицейские, кареты скорой помощи. Но беспокоиться не о чем. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, там проходят плановые учения.

Напомним липчанам, что бесхозные предметы не стоит трогать, передвигать. Следует зафиксировать точное время его обнаружения и постараться не подпускать к нему окружающих - создать безопасную зону. Сообщить о подозрительном предмете по номеру вызова экстренных служб "112" и дождаться приезда специалистов.

Чаще всего взрывные устройства прячут в обычные бытовые предметы: пакеты, сумки, коробки, игрушки и тд.