Тыквенная ярмарка пройдет в Липецке 4 ноября

Липчан приглашают на тыквенную ярмарку Фото: архив "КП"

В Липецке 4 ноября пройдет тематическая ярмарка, посвященная главному осеннему овощу – тыкве. Как сообщают в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики, торговые ряды расположатся на площади у Областного центра культуры по адресу: Космонавтов, 54а. Здесь посетители смогут приобрести продукцию местных производителей и фермерских хозяйств. овощи, фрукты, сухофрукты, саженцы, сувениры ручной работы и многое другое.

Гостей ярмарки накормят ароматной пшенной кашей с тыквой, предприятия общественного питания порадуют вкусным шашлыком и ароматной выпечкой. Кроме того, для липчан организуют тематические выставки и мастер-классы. Ярмарка будет работать с 8.00 до 14.00 часов.