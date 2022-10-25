Рецидивисту грозит до 15 лет за убийство подруги, тело которой нашли в поле с подсолнухами под Липецком Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области будут судить 44-летнего мужчину, который задушил знакомую и спрятал тело в поле с подсолнухами. Его обвиняют в преступлении по ч.1 ст.105 Ук РФ "Убийство".

По данным следствия, 10 августа изверг выпивал с 40-летней жительницей Чаплыгина, с которой познакомился в тот день, на берегу реки у села Юсово. Они поругались и он задушил несчастную. Тело спрятал неподалеку - в поле с подсолнухами. Об исчезновении женщины заявила родственница.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, совместно с областным УМВД установили личность подозреваемого. Мужчину задержали и заключили под стражу. Он признал вину, подтвердив показания в поле, где обнаружили тело. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.