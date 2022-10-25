Липецкие хоккеисты крупно проиграли клубу из райцентра Воронежской области

У «Липецка» 14 баллов и четвертое промежуточное место (шайбы – 26:22). Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В Боброве местная «ЭкоНива» принимала МХК «Липецк» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. После волевой победы в первом матче наши парни получили жесткую встряску. К исходу 188 секунды они пропустили две шайбы, а к середине третьего периода и вовсе «горели» 0:5. На 59-й минуте Василий Балмашнов размочил счет, но последнее слово оказалось за хозяевами льда – за 11 секунд до финальной сирены гол забил Илья Епищев. Итог – 6:1 в пользу «ЭкоНивы». Так крупно липецкие хоккеисты в этом сезоне еще не проигрывали.

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (21 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (18) и «Тамбов» (16). У «Липецка» 14 баллов и четвертое промежуточное место (шайбы – 26:22). Теперь 2 – 3 ноября команда Андрея Лунева примет дома «Олимпию» из Кирово-Чепецка (пятое место, 13 очков). Начало игр в 18:30.