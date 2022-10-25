Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ поддержали депутаты облсовета в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 25 октября на внеочередной заочной сессии парламентарии облсовета единогласно одобрили два федеральных законопроекта, направленных на борьбу с пропагандой ЛГБТ: "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Основные положения проектов - запрет в СМИ, интернете, кино, рекламе и книгах пропаганды нетрадиционных отношений, пропаганды педофилии, демонстрации ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола.

Как пояснили в пресс-службе липецкого облсовета, за нарушения предлагают ввести штрафы: до 800 тыс. рублей для физических лиц и до 10 млн рублей - для юридических.

По словам вице-спикера облсовета Андрея Фролова, против России уже давно ведут информационную войну. Важно защитить детей и всех граждан от пропаганды ЛГБТ. Создавать здоровое будущее.