СберСтрахование: «Рассказываем о самых частых страховых случаях с жильем»

В СберСтраховании проанализировали обращения клиентов по программам «Защита дома» и «Ипотечное страхование недвижимости», которые защищают от нештатных ситуаций с жильём. Выяснилось, что 77% заявлений приходится на случаи, когда жильцов затапливают соседи. По этому поводу за 9 месяцев 2022 года в компанию обратилось 8 тыс. человек — на 14% больше, чем год назад.

Далее в списке — пожары (8% обращений), гражданская ответственность (8%), стихийные бедствия (3%), иные риски: противоправные действия третьих лиц, удары молнии и другие (4%).

По объёму выплат лидируют заливы (41%) и пожары (39%). Средняя выплата по заливам — 49 тыс. рублей, а по пожарам — 434 тыс. рублей, ведь в таком случае квартира или дом зачастую приходит в полную негодность. Самый «дорогой» залив за 9 месяцев обошёлся компании почти в миллион рублей. За пожар клиент максимально получил 8,1 млн рублей.

Клиенты стали чаще обращаться за урегулированием по программам ипотечного и добровольного страхования квартир. Так за 9 месяцев 2022 года компания фиксирует рост количества заявлений на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом сумма выплат увеличилась на 29% и составила 956 млн. рублей.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Количество страховых событий по риску гражданской ответственности выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Всего по гражданской ответственности было урегулировано 8% заявлений в 2022 году. Примечательно, что две трети (65%) случаев происходит именно по ипотечным программам, а 35% заявлений приходится на полисы по добровольному страхованию жилья».

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Чаще других в Центрально-Чернозёмном районе по программам защиты квартир обращались жители Воронежской и Курской областей. На них пришлось 26% и 19% страховых случаев. Самая крупная выплата в 1 млн рублей произведена клиенту из села Новый Бузец Курской области, недвижимость которого пострадала в ходе пожара».