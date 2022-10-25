При покупке трактора под Липецком москвич лишился полумиллиона рублей

Москвич лишился полумиллиона рублей при покупке трактора из Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в отдел полиции обратился 62-летний житель Московской области. Он сообщил, что выбирая трактор на сайте частных объявлений, наткнулся на мошенника. Мужчина заметил два похожих предложения, но одно подкупило своей ценой. Он перевел неизвестному 500 тыс. рублей и даже собирался ехать за техникой в Добринский район. Оказалось, что деньги заполучили мошенники.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина откликнулся на фальшивое объявление. Аферисты скопировали информацию с настоящей страницы, заменив номер карты. Так, москвич лишился полумиллиона рублей.

Напомним, что в этим утром 24 октября в Липецке на автовокзале проводили плановые учения. Из-за этого здание оцепили. Подробности здесь.