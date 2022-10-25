Москвичи заинтересовались липецкими «Битлами» и бесплатной минералкой

.

Бесплатная цифровая экскурсия была запущена компанией в 2021 году и состоит из 35 аудиоисторий – исторических фактов и городских легенд, предложенных самими жителями.

Подавляющее большинство слушателей цифровой экскурсии составили москвичи – 74 процента. Также «Городскими легендами Липецка» интересовались туристы из Хельсинки, Тулы, Казани, Санкт-Петербурга, Сочи и Ярославля. На липчан пришлось 12 процентов слушателей.

Самым популярным периодом для прогулок по Липецку с цифровым аудиогидом в 2021 и 2022 году стала третья неделя июля, предшествующая празднованию Дня города.

Маршрут «Городские легенды Липецка» начинается на пересечении улиц Зегеля и Интернациональной, где когда-то стояла Триумфальная арка, дальше путь пролегает через двор-колодец, смотровую площадку у художественного музея имени Виктора Сорокина, Нижний парк, включает лайфхак, как пить липецкую минералку бесплатно, и завершается у дома купца Болховитинова, где расположен филиал историко-культурного музея. В экскурсию входят легенды о липецком мамонте, тайне надписи «The Beatles» на памятнике первому уездному Совету и, конечно, истории о железоделательном заводе. С учетом остановок на фотосессию весь маршрут занимает чуть больше двух часов.

«Мы стараемся, чтобы наши социальные проекты и цифровые решения помогали региону развиваться. Поэтому предлагаем с помощью смартфона самостоятельно познакомиться с Липецком и услышать истории, рассказанные жителями, влюбленными в свой город. В онлайн-формате экскурсия доступна в приложениях izi.travel, WeGoTrip или по прямой ссылке», – отметила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

О проекте «Городские легенды»

«Городские легенды Липецка» – бесплатный мобильный аудиогид, реализованный в рамках общероссийского проекта МТС. Уникальность гида в том, что достопримечательности, которые вошли в маршрут, предлагали сами жители Липецка, после чего эксперты и знатоки истории города выбрали самые интересные места и связанные с ними увлекательные истории, легенды и факты. Для того, чтобы воспользоваться аудиогидом от МТС, достаточно установить приложение izi.travel или WeGoTrip, и найти в нем город Липецк. Либо отсканировать QR-код, указанный на информационной табличке на салоне МТС по адресу: Зегеля, 2. Гид также можно прослушать по прямой ссылке. Аудиогид доступен абонентам всех операторов связи.

Фото предоставлено пресс-службой МТС.