Холодную воду и свет отключат в Липецке в среду 26 октября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 26 октября в Липецке отключат свет и воду. С 13.00 до 17.00 без электроснабжения останутся жители улицы Гагарина 77, 79, 79/2, 81, 83, 85.

С 9.00 до 17.00 свет погаснет в садоводческом товариществе "Речное" и частном секторе: переулок Кулибина, улицы Курчатова, Булавина, Пензенская, Таёжная, Байкальская, Краснодонская, Майская, Ладыгина, Уступная, Кибальчича, Южная, Морская, Пришкольная, Привокзальная, Шаумяна, Череповецкая, Владимирская, Липецкая, Бригадная, Локомотивная , Асфальтная, , Санаторная, Тепличная, Речная, Фабричная. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7; Гоголя, 1, 2, 2а; Союзная, 15; Циолковского, 4, 4/2, 4/3, 6/2, 6/2 ст.1, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3; Московская, 15, 17, 19, 21.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Ильича, Профсоюзная, Тургенева, Дачная, Студенческая, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, 1-ая Воронежская, 2-ая Воронежская, переулок Ильича.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Циолковского, 6/2; Громовой, 2а, а также по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.