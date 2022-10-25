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Общество25 октября 2022 15:44

Курсы военной подготовки пройдут в Липецкой области в выходные

Тренировки состоятся в Задонском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчан приглашают на курсы военной подготовки

Липчан приглашают на курсы военной подготовки

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Жителей Липецкой области приглашают на курсы военной подготовки. Записаться на интенсив можно по ссылке. В течение суток специалист свяжется с вами, чтобы подтвердить участие. Транспортом, питанием и инвентарем обеспечат.

Ближайшие тренировки состоятся в эти выходные - 29 и 30 октября в "Форест парке" Задонского района. Обязательные условия - возраст от 18 лет и присутствовать оба дня. В первую очередь на курсы записывают тех, кто получил повестку.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, липчан ждет огневая и инженерная подготовка, занятия по тактической медицине. Расписание можно посмотреть здесь.

Напомним, что ранее ветераны спецподразделений подготовили 15 инструкторов. В рамках федерального проекта "Один день в спецназе" для желающих проводили теоретические занятия. А после первые 50 участников тренировались в лесистой местности.