В Липецке водитель иномарки врезался в стоящий полуприцеп

В Липецке иномарка въехала в полуприцеп Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 25 октября в Липецке 32-летний водитель автомобиля Сааба врезался в стоящий полуприцеп. ДТП случилось около 17.30 на улице Алмазная. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали два пассажира легковушки. Они получили травмы.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 3 039 нарушений Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 5 человек - их привлекли к административной ответственности. Еще 64 - проигнорировали ремни безопасности. Водители 2 740 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Зафиксировали 18 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Повреждения получили лишь машины.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать ПДД.