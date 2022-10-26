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Общество26 октября 2022 7:43

Росавиация закрыла аэропорт Липецка до 3 ноября

Режим временного ограничения полетов продлили на неделю
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке продлили режим временного ограничения полетов

В Липецке продлили режим временного ограничения полетов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Аэропорт Липецка будет закрыт до 3 ноября 03.45 по московскому времени. Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в воздушные гавани юга и центральной части страны. Так, не работают аэропорты в Анапе, Белгороде, Воронеже, Брянске, Геленджике, Курске, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Напомним, использование воздушного пространства над Липецкой областью для гражданских судов приостановили 24 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Открыты воздушные гавани Волгограда, Москвы, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя. Эти аэропорты и другие работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании можно узнать на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.