Росавиация закрыла аэропорт Липецка до 3 ноября

В Липецке продлили режим временного ограничения полетов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Аэропорт Липецка будет закрыт до 3 ноября 03.45 по московскому времени. Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в воздушные гавани юга и центральной части страны. Так, не работают аэропорты в Анапе, Белгороде, Воронеже, Брянске, Геленджике, Курске, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Напомним, использование воздушного пространства над Липецкой областью для гражданских судов приостановили 24 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Открыты воздушные гавани Волгограда, Москвы, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя. Эти аэропорты и другие работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании можно узнать на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.