В пожаре в доме на Кривенкова в Липецке погиб 43-летний мужчина

В Липецке горела квартира Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 25 октября в Липецке в 10-этажке по улице Кривенкова вспыхнула квартира. На место прибыли 5 спасательных расчетов. Они эвакуировали 2 человек. Огонь повредил внутреннюю отделку и вещи в помещении на площади 10 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в пожаре погиб 43-летний мужчина.

В тот же день в селе Плахово Данковского района сгорел автомобиль Рено Логан. А в селе Мазейка Добринского района пожарные тушили деревянный сеновал. Пламя уничтожило саму конструкцию и 8 тонн сена. Также в нескольких районах вспыхивал мусор.

Липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".