Статистика: онлайн-расходы россиян на туристические путевки выросли в два раза

Все больше людей предпочитает оплачивать крупные покупки онлайн.

Больше всего – почти вдвое – выросли траты на туристические путевки, на втором месте обязательные платежи (коммунальные услуги, штрафы и налоги), на третьем – оплата страховок. Такова статистика от банка «Открытие» по итогам анализа операций клиентов в мобильном приложении и интернет-банке.

Наибольший прирост в дистанционных каналах дали туристические путевки: общий объем таких платежей в третьем квартале удвоился, количество выросло в полтора раза. Также на 21% увеличился средний чек.

- Увеличение количества купленных туров в третьем квартале 2022 года к аналогичному периоду 2021-го прежде всего объясняется популярностью программы туристического кешбэка и полным снятием действовавших год назад ковид-ограничений в местах летнего отдыха. А рост среднего чека, в первую очередь, связан с подорожанием стоимости путевок, — отметил Михаил Щипков, бизнес-лидер направления платежи и переводы трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

В целом, в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован значительный рост транзакций в дистанционных банковских каналах – на 47% по количеству и на 35% по объему.