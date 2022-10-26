Под Липецком муж-тиран в 3 раз попал под уголовную статью за угрозу убить жену

Домашний тиран душил супругу и угрожал ее убить Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завели уголовное дело на мужчину, угрожающего расправой жене. Супруга обратилась в отдел полиции по Елецкому району с заявлением. Она сообщила, что во время ссоры муж запугивал ее и оказывал психическое воздействие. Затем он схватил ее за горло и начал душить, при этом угрожая убить.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, участковый собрал необходимые документы, чтобы возбудить уголовное дело по ст.119 УК РФ "Угроза убийством". Кстати, семейного тирана уже дважды привлекали к ответственности - в 2015 и 2020 годах. Он и тогда угрожал убийством жене и ребенку.

Напомним, что в Липецке арестовали подозреваемого в поножовщине и стрельбе на улице Свиридова. Суд заключил его под стражу на 2 месяца. Подробности здесь.