Из-за ремонта водоразборной колонки в Липецке холодную воду отключили в районе ЛТЗ

В Липецке в районе 3-его участка ЛТЗ отключили воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 26 октября в Липецке вновь внепланово отключили холодную воду. Краны пересохли у жителей 3-его участка в районе ЛТЗ. Все из-за ремонтных работ – специалисты чинят подводку к водоразборной колонке у дома №7 по улице Украинская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, до 20.00 воды не будет в частном секторе: улицы Олега Кошевого, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Новоселов, Лобачевского, Украинская, С. Ковалевской, Спартака, проезд Ильича. Воду подвезут по заявкам жителей.

Липчанам приносят извинения и просят с понимаем отнестись к временным неудобствам. Подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.