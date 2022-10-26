Житель Липецка отправится в тюрьму на 9 лет за забитого до смерти приятеля

В Липецке вынесли приговор 44-летнему мужчине, который до смерти забил приятеля. Его признали виновным в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Следствие и суд установили, что изверг несколько дней избивал знакомого в его квартире. Оба были под градусом. Липчанин наносил удары кулаками и ногами по телу 36-летнего собутыльника, а также ножом и деревянной дверцей от шкафа по голове. От экзекуций несчастный скончался. Подсудимый, обнаружив бездыханное тело, вызвал скорую.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на время предварительного следствия мужчину заключили под стражу. Он признал вину. Суд приговорил его к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима.