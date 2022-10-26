В Липецке проверят системы оповещения и развесят в подъездах адреса укрытий

В Липецке проверят системы оповещения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 26 октября прошла очередная тренировка действий служб в экстренной ситуации. В ней участвовали медицинские работники, спасатели, полицейские, система гражданской обороны. Параллельно учения проходят на предприятиях и в учреждениях.

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, скоро проверят системы оповещения - липчан заранее предупредят. Также в ближайшие дни в подъездах развесят адреса укрытий и памятки, как действовать в случае опасности.

- Друзья, понимаю, что звучит это всё тревожно, в чём-то даже пугающе, - написал в своем телеграм-канале глава области. - Но это не значит, что уровень реагирования в регионе завтра изменится. Однако если такое произойдёт, мы будем готовы. В моём детстве о действиях в случае любых ЧС знал каждый школьник. И это не мешало жить и радоваться.

Артамонов считает, что вопросам гражданской обороны нужно уделять больше внимания.