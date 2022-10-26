Экс-начальника управления дорог и транспорта судят в Липецке за ущерб бюджету в 33,5 миллиона

Экс-начальника управления дорог и транспорта судят в Липецке за ущерб бюджету в 33,5 миллионов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в Советском районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника регионального управления дорог и транспорта. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями - ч.3 ст.285 УК РФ.

Так, с июня 2019 по март 2020 года чиновник в рамках аукциона заключил госконтракт на ремонт дорог в Липецкой области на 300 млн рублей. Следствие считает, что по его указанию стоимость сделки завысили, позволив выиграть конкретной компании. В итоге бюджет региона потерял 33,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе управления судебного департамента области, подсудимый и его защитник вину не признали. Суд выслушает стороны обвинения и защиты, проанализирует собранные доказательства и вынесет приговор.