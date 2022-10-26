Холодную воду и свет отключат в частном секторе Липецка в четверг 26 октября

В Липецке отключат свет и воду в четверг Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 27 октября в Липецке вновь отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора по улицам Курчатова, Булавина, переулок Кулибина, а также садоводческого товарищества "Речное".

На этот же период времени свет погаснет в частном секторе: улицы Пензенская, Таёжная, Байкальская, Краснодонская, Майская, Череповецкая, Уступная, Южная, Морская, Пришкольная, Привокзальная, Шаумяна, Владимирская, Липецкая, Бригадная, Локомотивная, Ладыгина, Асфальтная, Кибальчича, Санаторная, Тепличная, Речная, Фабричная, Смоленская, Сырская, Буденного, Индустриальная, Небесная, Владимирская, Ангарская, проспект Победы. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие в селе Косыревка по улицам Советская и Ленина, а также по Юношеской, 50.

Краны пересохнут в частном секторе: улицы Ватутина, Зеленая, Краснодонская, Олега Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивная, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Украинская, Ильича. переулки Театральный 1-й, Театральный 2-й, Парковый, Садовый, Моторный, Моторный 2-й, Линейный, Сосновый.

Также холодную воду отключат 27 октября в 00.00 до окончания работ в частном секторе: улицы Ярославская, Бурлакова, Тихая, Светлова, Добровская, Патриотичная.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к улице Ленина в Косыревке, а также по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.