Липецкие гребцы везут семь медалей из Ростова

В активе липецких спортсменов семь призовых мест. На гребных тренажерах Concept2 два золота выиграла Екатерина Севостьянова (дистанции 2000 м и 6000 м). Второй финишировала София Ожерельева 2000 м).

В двойках без рулевого среди юниорок в паре с Холоповой Наталией из Московской области победила Ожерельева. Вторыми среди женщин стали Севостьянова и Елизавета Корниенко. Бронзовые медали завоевали Сергей Иськив и Алексей Швецов (среди мужчин), и Иван Кладов с Олегом Дудко (среди юниоров).

По итогам соревнований Севостьянова, Корниенко, Михаил Арешкович зачислены на централизованную подготовку основного состава сборной команды России, а Кладов, Дудко, Ожерельева, София Буданова, Максим Иванов и Павел Бахаев зачислены на централизованную подготовку молодежного состава (до 23 лет) сборной.