Похищенный в Липецке ВАЗ нашли в Усманском районе

В Липецке раскрыли кражу ВАЗа Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке раскрыли кражу автомобиля. 22-летний парень оставил свой ВАЗ-2101 во дворе дома в Октябрьском районе областного центра. На следующий день он вернулся, но машины там уже не было. Сумма причиненного ущерба - 25 тыс. рублей.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель того же района. Молодой человек пояснил, что вечером проходил мимо ВАЗа и решил его похитить.

Автомобиль нашли в одном из сел Усманского района. После следственных действий его вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.