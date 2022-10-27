В пожаре в строительном вагончике под Липецком пострадали трое мужчин

Под Липецком загорелся строительный вагончик Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 26 октября в селе Боринское под Липецком загорелся металлический строительный вагончик. К улице Чапаева стянулись 4 пожарных расчета. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество бытовки. Пострадали трое мужчин – 34 и 24 лет.

Также в областном центре горела квартира в доме на 50 лет НЛМК. На месте работали 4 спасательных расчета и автолестница. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в пожаре пострадала 26-летняя девушка. Пламя уничтожило имущество и вещи на площади 10 кв.м.

В Липецке тушили квартиру на улице 50 лет НЛМК Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день на улице Советская на 5 кв.м вспыхнул мусор. На улице Бачурина – заброшенное строение из шлакобетона. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".