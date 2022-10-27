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Общество27 октября 2022 8:49

Молодежную среду создадут в Липецкой области за 233 миллиона рублей

Эти деньги потратят на 160 проектов и акций
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Липецкая область получила 233 млн рублей. Эти деньги региону достались за победу во Всероссийском конкурсе "Регион для молодых".

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, средства направят на развитие молодежной политики. Это будет комплексная программа, цель которой - создать среду, в которой ребята смогут самореализоваться. В регионе появится молодежная экосистема на площадках молодежного кампуса на базе Центра детей и молодежи "Прометей, Городского молодежного центра и регионального Центра молодежи.

Всего в 2023 году в Липецкой области планируют реализовать более 160 проектов и акций. Отремонтируют и реконструируют центры притяжения юных липчан, обновят материально-техническую базу учреждений.