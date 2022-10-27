Тонна семечек подсолнечника сгорела в зерносушилке под Липецком

В Липецкой области горела зерносушилка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 26 октября в Липецкой области горела металлическая зерносушилка. Сооружение вспыхнуло в Ельце по улице Кротевича. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 8 спасательных расчетов. Итог – пламя повредило 1 тонну семечек подсолнечника.

Трагедия произошла в Лебедянском районе. Там в пожаре погиб 44-летний мужчина – горел нежилой деревянный дом. В Усмани на улице Гоголя полыхал автомобиль «Ока». Машину тушили 2 спасательных отделения. Также в Усмани на улице Радищева загорелся заброшенный дом. Огонь уничтожил вещи внутри.

Напомним, что в пожаре в строительном вагончике в селе Боринское пострадали трое мужчин. А на улице 50 лет НЛМК в Липецке горела квартира.