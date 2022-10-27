Под Липецком безработный взял кредит по фото паспорта в чужом телефоне Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в отдел полиции обратился 32-летний мужчина. Житель Ельца сообщил, что финансовая организация требует его погасить кредит в 8 тыс. рублей, который он не брал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские разобрались в ситуации. Оказалось, что ранее ельчанин потерял телефон. Неизвестный нашел его и решил взять кредит в микрофинансовой организации, но ему отказали. В телефоне он обнаружил фото паспорта владельца и оформил на него займ в 8 тыс. рублей. Деньги злодей перевел на свой счет, а телефон продал за 2 тыс. рублей.

Подозреваемый - безработный 26-летний житель Ельца. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы.