Эксперты опубликовали топ-10 инновационных банков России

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Рейтинг инновационных отечественных банков на основе данных из открытых источников эксперты Фонда «Сколково» составляют, начиная с 2019 года. В нынешнем рейтинге приняли участие 30 ведущих банков России. Исследование проводилось по критериям шести тематических блоков: «Инновационная оргструктура», «Венчурные инвестиции», «Сотрудничество со стартапами», «Инновационные мероприятия», «Инновационные сервисы», «Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций».

В первую пятерку вошли ВТБ, Сбер, Газпромбанк, Тинькофф и Ак Барс. Некоторым участникам рейтинга удалось значительно улучшить свои позиции в сравнении с более ранними исследованиями. Например, банк «Открытие» поднялся в десятке на две позиции.

Как отметил руководитель Фабрики инноваций банка Георгий Мазин, в 2022-м году главная фокусировка приходилась на развитие внутренних инноваций: в частности, была запущена программа внутреннего предпринимательства, в рамках которой более 85 сотрудников банка сформулировали около 50 бизнес-гипотез. Часть из них будет претворена в жизнь.