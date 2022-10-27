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Происшествия27 октября 2022 11:26

Мошенники украли у мужчины под Липецком 170 тысяч рублей через QR-код банка

Житель Лебедянского района сам показал его аферистам по видеосвязи
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мошенники продолжают обманывать липчан

Мошенники продолжают обманывать липчан

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На уловку мошенников попал 60-летний житель Липецкой области. Мужчине из Лебедянского района позвонил неизвестный. Он представился сотрудником компании, которая помогает найти дополнительный заработок. После телефонного разговора они связались по видео.

Через некоторое время мужчина показал собеседницу QR-код в приложении банка. Злодей сделал скриншот и вышел из беседы. А со счета доверчивого лебедянца пропали 170 тыс. рублей.

Еще одна жертва аферистов – 49-летняя липчанка. «Специалист Центрального банка» напугал женщину кредитом, который якобы пытаются оформить на ее имя. Она перевела на некий счет 398 тыс. рублей, пытаясь сохранить накопления. Увы, эти деньги достались мошенникам.