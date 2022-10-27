Под Липецком на водителя завели уголовное дело за попытку дать взятку инспектору ДПС

Пьяный водитель пытался подкупить автоинспектора под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на автомобилиста завели уголовное дело за попытку дать взятку инспектору ДПС. По данным следствия, полицейский остановил машину 19 октября в селе Большой Самовец Грязинского района. Водитель оказался пьян. Мужчина предложил инспектору взятку в 20 тыс. рублей. Так он хотел избежать ответственности, но создал еще более серьезные проблемы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, сотрудник органов отказался от денег, а после сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы. Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.3 ст.291 УК ПФ "Приготовление к даче взятки". В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.