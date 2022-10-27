Пасмурно и до +5 градусов в Липецке в пятницу 28 октября

В Липецке до +5 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 28 октября в Липецке будет пасмурно и холодно. Ночью около 2 градусов выше ноля. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет +5 градусов. Преимущественно сухо. Ветер северный 4-5 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 756 мм рт.ст.

В субботу 29 октября в областном центре потеплеет. В темное время суток 5 градусов тепла. Днем разогреется до +11 градусов. Переменная облачность. Синоптики обещают без осадков. Ветер южной четверти 9-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт.ст.

Световой день становится короче - 9 часов 45 минут. Восход в 7.12. Заходит солнце в 16.57.