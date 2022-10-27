Колбаса и яйца подорожали в Липецкой области за неделю

Липецкстат рассказал, как изменились цены на продукты в регионе за неделю. К 24 октября в Липецкой области на 2,5% подорожала полукопченая колбаса. Выросли в стоимости и куриные яйца – с 70.49 до 72.27 рублей за десяток. На 6% подскочили в цене огурцы – 81,25 рублей за кг. Бананы продавали за 84.47 рублей, а теперь за них просят 88,83 рублей за килограмм.

При этом почти на 2% подешевели вареная колбаса и сливочное масло – 410 и 721 рубль за кг соответственно. Стоимость подсолнечного масла упала с 129,08 до 125.81 рублей за литр. Цены на пастеризованное молоко в среднем снизилась до 68.88 рублей за литр. Консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания стали стоить на 2-3% выгоднее.

Подешевели некоторые овощи: репчатый лук с 23.61 до 22.84 рублей, свекла с 22.13 до 21.37 рубля, морковь с 22.82 до 21.10 рублей за кг.