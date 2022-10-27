На Желябова в Липецке сузят проезжую часть и добавят парковочные карманы

В Липецке утвердили проект благоустройства улицы Желябова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке утвердили проект комплексного благоустройства улицы Желябова. Перед этим сотрудники департамента градостроительства и архитектуры встретились с местными жителями и предпринимателями. Они обсудили проблемы и совместно с проектировщиками разработали визуализацию, после чего прошли общественные обсуждения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты предложили сузить проезжую часть, расширить тротуары, добавить парковочные карманы, высадить деревья и кустарники, поставить скамейки и урны. Также совместно с бизнесом привести вывески магазинов к единому стилю.

В департаменте подчеркнули, что этот проект на долгосрочную перспективу. В первую очередь займутся обликом зданий, озеленением. Цель проекта – определить планы будущих работ.

Напомним, что улица Желябова появилась в городе в первой половине 19 века. До 1923 года она называлась Межевая. На ней располагались деревянные дома. В советские годы ее переименовали в честь революционера Андрея Желябова.