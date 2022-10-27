Холодную воду отключат на 23 улицах Липецка в пятницу 28 октября

Липчан предупреждают о плановых отключениях воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 28 октября в Липецке вновь отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора: улицы Курчатова, Булавина, Ангарская; Фрунзе, Валентина Скороходова, 40 лет Советской Армии, 15-й микрорайон, 35/а, 36, 39; Водопьянова, 70; Октябрьская, 71, 80а, 54 32; Смургиса, 3; переулок Кулибина, а также садоводческого товарищества "Речное". Дополнительную информацию можно узнать в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 2 часов дня холодной воды не будет по улицам Светлова 31, 31а; Ярославская, 19. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Катукова, 38, 40, 40а, 42; Кривенкова, 5, 7; проспект Победы, 47, 47ст1, 47ст2, 47ст3, 49, 51, 53, 55, 57, 59.

На этот же период времени холодную воду отключат в частном секторе: улицы Ильича, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, 1-ая Воронежская, 2-ая Воронежская, переулок Ильича, Котовского, Рыбалко, Винницкая, Харьковская, Садовая, Подсобное хозяйство.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Катукова, 38; Ярославская, 19; проспект Победы, 55, а также по заявкам жителей. Подробности по телефонам: *175, 236-175.