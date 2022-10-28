Под Липецком неделю ищут пропавшую женщину в зеленой куртке

В Липецкой области пропала женщина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 44-летнюю женщину. Дианова (Фесик) Татьяна Петровна из поселка им. Льва Толстого Лев-Толстовского района пропала неделю назад. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", 21 октября она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие.

Была одета: зеленая куртка, черные штаны, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Татьяну Дианову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.