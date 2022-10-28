Из-за утечки ночью дом на Неделина в Липецке остался без холодной воды

Из-за утечки липчане остались без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ночь на пятницу 28 октября в Липецке в районе улицы Неделина произошел порыв. Утечку зафиксировали на водопроводе диаметром 150 мм. Из-за этого в доме №10 по Неделина отключили холодную воду до окончания ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, для жителей подвозят воду. Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Более подробную информацию о случившемся можно получить в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.

Напомним, что в Липецке планируют обновить водопровод и канализацию. На это уйдет 49 лет и 46,5 млрд рублей с учетом инфляции. В первую очередь займутся изношенными сетями в "старых" районах города, а также очистными сооружениями. Подробности здесь.