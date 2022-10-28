Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 октября 2022 7:56

Три женщины попали под колеса иномарок в Липецке, а 28-летнюю девушку сбил автобус

Всем липчанкам понадобилась помощь медиков
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке за сутки в ДТП пострадали 4 женщины

В Липецке за сутки в ДТП пострадали 4 женщины

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 27 октября в Липецке сбили двух пенсионерок. ДТП случилось в 7 часов утра на улице Водопьянова. 62-летний водитель Рено наехал на женщин 63 и 64 лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, их с травмами доставили в больницу.

В тот же день во дворе на улице Космонавтов 57-летняя липчанка попала под колеса Дэу. За рулем находился 33-летний мужчина. Пострадавшая в больнице.

А вечером на Водопьянова 38-летний водитель автобуса сбил 28-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Она получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 320 нарушений Правил дорожного движения. 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 76 человек не пристегнулись. Автомобилист ы 4 000 раз превысили скорость.