Три женщины попали под колеса иномарок в Липецке, а 28-летнюю девушку сбил автобус

В Липецке за сутки в ДТП пострадали 4 женщины Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 27 октября в Липецке сбили двух пенсионерок. ДТП случилось в 7 часов утра на улице Водопьянова. 62-летний водитель Рено наехал на женщин 63 и 64 лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, их с травмами доставили в больницу.

В тот же день во дворе на улице Космонавтов 57-летняя липчанка попала под колеса Дэу. За рулем находился 33-летний мужчина. Пострадавшая в больнице.

А вечером на Водопьянова 38-летний водитель автобуса сбил 28-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Она получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 320 нарушений Правил дорожного движения. 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 76 человек не пристегнулись. Автомобилист ы 4 000 раз превысили скорость.