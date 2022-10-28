Безработный угнал ВАЗ знакомого и устроил ДТП в Липецке

У липчанина угнали машину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке раскрыли угон автомобиля. В отдел полиции обратился 21-летний парень и сообщил, что у него исчез ВАЗ-21140. Машину он припарковал у дома по улице Зои Космодемьянской. Позже транспорт нашли у соседнего здания.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемого в угоне задержали. Им оказался безработный 32-летний липчанин. Оказалось, что в тот день злодей и парень вместе отдыхали в кафе с друзьями. Они повздорили, и мужчина решил проучить молодого человека. Он сел в чужой ВАЗ, но далеко уехать не смог. У соседнего дома горе-водитель врезался в припаркованный автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.