В пожаре на складе под Липецком горели 750 квадратных метров крыши

В Липецкой области горел частный склад Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 27 октября в Липецкой области вспыхнул частный склад. Пожар случился в селе Болховское Задонского района. На месте работали 3 спасательных расчета и добровольцы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил крышу склада на площади 750 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал.

В тот же день в селе Крутое Лебедянского района горел кирпичный дом с летней кухней. С пламенем боролись 2 пожарных отделения. Пострадало потолочное перекрытие летней кухни. А в селе Грунин-Воргол Становлянского района полыхала деревянная постройка.

Спасатели просят липчан соблюдать меры пожарной безопасности. В случае происшествия звонить экстренным службам по номеру "112".