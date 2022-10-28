Следственный комитет объявил в розыск пропавшего в Липецке мужчину с искусственным глазом

Пропавшего липчанина объявили в розыск Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Следственный комитет объявил в розыск без вести пропавшего жителя Липецка. 36-летний Сергей Черезов пропал летом в областном центре. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

По данным следствия, 19 июля около полуночи мужчина вышел из своего БМВ, которым управлял водитель-охранник, у дома №3 на Первомайской. Он направился к дому №37 по той же улице - там он арендовал квартиру. После его никто не видел. Уезжать липчанин никуда не собирался. Документы остались дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, об исчезновении заявила супруга горожанина. Следствие предполагает, что Черезова могли вывезти из региона на иномарке Форд Торнео. Номера машины неоднократно меняли.

Приметы: на вид около 35 лет, рост 185 сантиметров, плотного телосложения, на голове лысина, а на предплечье левой руки шрам в 20 см. Левый глаз искусственный.

Был одет: серый спортивный костюм, кроссовки белого цвета.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Черезова или знает, где он может находиться, сообщить об этом по телефонам: 8 (4742) 77- 07-13 либо 02. Конфиденциальность гарантирована.