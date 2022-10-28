Пьяный житель Липецка ножом изрезал друга из ревности

В Липецке будут судить 29-летнего мужчину за покушение на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что вечером 22 июля пьяный липчанин в квартире дома по улице Пестеля изрезал 31-летнего приятеля ножом. Он нанес около 7 ударов, в том числе в шею и грудную клетку, повредил внутренние органы. Несчастный сумел сбежать от изверга и обратиться в больницу. Медикам удалось его спасти. Согласно выводам судмедэкспертов, его здоровью причинили тяжкий вред.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина признал вину частично. Он рассказал, что набросился на собутыльника из ревности, так как тот начал оказывать знаки внимания его сожительнице.

Уголовное дело направили в суд.