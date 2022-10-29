Липецкие гимнастки везут три награды из Раменского

В турнире приняли участие более 500 человек из 22 регионов России. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В турнире на призы Олимпийской чемпионки Марии Толкачевой приняли участие более 500 человек из 22 регионов России. Воспитанницы ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» заняли три призовых места.

Среди спортсменок 2011 года рождения Мария Телегина стала серебряным призером турнира, а Варвара Исакова заняла третье место. У Дарьи Боковой третий результат в категории участниц 2010 года рождения

Как сообщал ранее сайт lipetsk.kp.ru, липчане завоевали восемь медалей на всероссийском турнире по рукопашному бою. Специальный приз памяти Евгения Резникова «За волю к победе» получил Даниил Перегудов.