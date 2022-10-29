Липецкие борцы победили на домашних всероссийских соревнованиях

В активе липчан пять наград. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Соревнования по греко-римской борьбе были посвящены металлургам Липецка. Участие в них приняли 110 спортсменов из 14 регионов страны. В активе хозяев пять наград. Федор Меркулов победил в весе 57 кг, а Михаил Шкарин стал лучшим в весе 75 кг. Третьи места заняли - Гагик Симонян (38 кг), Дмитрий Николотов (75 кг) и Даниил Волков (85 кг).

Как сообщал ранее сайт lipetsk.kp.ru, липчане завоевали восемь медалей на всероссийском турнире по рукопашному бою. Специальный приз памяти Евгения Резникова «За волю к победе» получил Даниил Перегудов. Тем временем, липецкие гимнастки везут три награды из Раменского. Всероссийские соревнования прошли во дворце спорта «Борисоглебский».