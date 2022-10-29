Лишенный водительских прав рабочий угнал ГАЗ и устроил ДТП в Липецке

Лишенный водительских прав рабочий угнал ГАЗ в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке раскрыли угон ГАЗа 33073. С заявлением о пропаже машины в полицию обратилась 40-летняя женщина. Участковый вышел на след подозреваемого. Им оказался неработающий 51-летний мужчина.

Он пояснил, что подрабатывал разнорабочим на предприятии, где стоял автомобиль. В какой-то момент ему нужно было срочно уйти с работы. А так как идти пешком не хотелось, он взял чужую машину, в замке зажигания которой находились ключи. На одном из перекрестков он спровицировал ДТП и скрылся. Решив личные проблемы, липчанин вернул машину на место, думая, что никто ничего не заметил.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Кстати, ранее "угонщика" привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Его лишили водительских прав. Теперь же ему придется ответить, в том числе, за совершение и оставление места ДТП.