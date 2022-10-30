В Липецке жители более 30 улиц останутся без холодной воды 31 октября

В Липецке продолжаются плановые отключения холодной воды. Как сообщили в администрации города, 31 октября с 10.00 до 20.00 подачу ресурса прекратят по адресам:

- частный сектор: ул. Ватутина, ул. Зеленая, пер. Театральный 1ый; пер. Театральный 2ой; пер. Парковый; ул. Украинская; пер. Садовый; пер. Моторный; пер. Моторный 2ой; пер. Линейный; пер. Сосновый; ул. Краснодонская; ул. О. Кошевого; ул. Севастопольская; ул. Матросова; ул. Панфилова; ул. Докучаева; ул. Спортивная; ул. Социалистическая; ул. Целинная; ул. Цимлянская; ул. Партизанская; ул. Новоселов; ул. Лобачевского; ул. Софьи Ковалевской; ул. Спартака; ул. Ильича.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей;

- пр. Победы, 22а, 22; ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7А, 9, 11, 11а, 11, 13, 15; ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4А, 5А, 6, 7, 8, 9; ул. Айвазовского, 7(ДОУ); ул. Папина, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Б. Хмельницкого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; ЦТП ПАО «Квадра».

Подвоз воды: ул. Айвазовского, 7;

- ул. Катукова, 38, 40, 40а, 42; ул. Кривенкова, 5, 7.

Подвоз воды: ул. Катукова, 38;

- ул. Космонавтов, 30. Подвоз воды по этому же адресу.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.