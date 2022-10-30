У липчан появится возможность назального введения вакцины от коронавируса

В ближайшие дни у липчан появится возможность назального введения вакцины (впрыскиванием в нос) от коронавируса. Для этого за счет средств регионального бюджета приобрели 437,5 тысяч насадок-распылителей. Подобный метод иммунизации доступен только при ревакцинации. Препарат нужно впрыскивать дважды с интервалом в 21 день. Первичная вакцинация по-прежнему проводится только инъекционным методом.

Сделать прививку от коронавируса можно в девяти городских поликлиниках по месту жительства или в мобильных пунктах. С графиком их работы на ноябрь можно ознакомиться здесь. Вакцинация в мобильном комплексе практически не отличается от иммунизации в стационарном медицинском кабинете. Перед прививкой каждого осматривает врач, измеряет давление, температуру и уровень насыщения крови кислородом, узнает, нет ли противопоказаний.

Для вакцинации необходима предварительная запись через портал госуслуг, по телефону ЕДС 8 800 450 48 48 или в регистратуре при личном посещении. Маломобильные липчане могут вызвать врача для вакцинации на дом, для этого достаточно позвонить в медучреждение по месту жительства.