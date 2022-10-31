Под Липецком в лобовом ДТП с фурой пострадал 66-летний водитель Ауди

ДТП со Сканией и Ауди под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 29 октября в Липецке на улице Катукова 37-летняя женщина за рулем Ниссан врезалась в стоящий Рено. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в аварии пострадала 14-летняя пассажирка второй иномарки. Медики оказали ей помощь и отпустили.

На автодороге Дон в Хлевенском районе 34-летний водитель Лады-Гранты выехал на встречную полосу и столкнулся с Хонда и Лада Ларгус. Травмы получили водитель и 18-летний парень из Лады Гранты.

В воскресенье 30 октября в областном центре на улице Меркулова Вольксваген сбил 64-летнюю пенсионерку. ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода.

В Задонском районе лоб в лоб столкнулись Ауди и Скания с полуприцепом. 66-летний водитель иномарки, который и выехал на встречную полосу, в больнице.