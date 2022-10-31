Сильный ветер повалил дерево на провода на ЛТЗ в Липецке ночью

Сильный ветер повалил дерево на провода в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночь с 30 на 31 октября в Липецке разыгралась стихия. В областном центре бушевал сильный ветер. Так, в районе ЛТЗ он повалил дерево на электропровода.

Сильный ветер повалил дерево на провода в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам местных жителей, около 23.00 ночи сети заискрились у дома по улице Огнева. Затем во дворе пропало освещение. Утром этого понедельника специалисты выехали на место происшествия. Они распилили ствол, который перегородил дорогу, а после занялись проводами.

Сильный ветер повалил дерево на провода в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сильный ветер повалил дерево на провода в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, необходимо спрятаться в подъездах домов или забежать в подземный пешеходный переход. Опасно укрываться за остановочными павильонами, рекламными щитами. В случае происшествия звонить по номеру "112".